Serie C-Girone C, Catania-Palermo: dove vedere il derby in diretta tv e streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) La sfida tra gli uomini di Francesco Baldini e il Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Angelo Massimino" Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) La sfida tra gli uomini di Francesco Baldini e ilè in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Angelo Massimino"

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, Catania-Palermo: dove vedere il derby in diretta tv e streaming - HSLDerthona : #DERSES: Segui la diretta su GoalShouter » - RavennaFC : #RFCLive: Segui la diretta su GoalShouter » - ViolabasketRc : MATCHDAY ????? ?? Serie B, Girone D - 12°Giornata ?? Virtus Ragusa ?? 18:00 ??? PalaPadua (Rg) ?? Radiocronaca su Rad… - ostvest : @SorellaBaderla Signora, io ho un 80ina di trasferte in serie C, girone spesso C, a volte B. Secondo me ho immunità… -