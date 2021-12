Sci alpino, Alex Vinatzer: “La caviglia mi si è un po’ gonfiata durante la discesa” (Di domenica 12 dicembre 2021) Alex Vinatzer è secondo dopo la prima manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo di Val d’Isere: l’azzurro, nonostante un fastidio alla caviglia, è a 12 centesimi dal francese Noel Clement, primo. Altri quattro azzurri alla seconda manche: Stefano Gross è 16°, Giuliano Razzoli è 20°, Tommaso Sala è 22° e Manfred Moelgg è 30°. Al sito federale hanno parlato Vinatzer e Razzoli. Questa l’analisi di Alex Vinatzer: “Sono partito un po’ sulle uova perché la pista era già segnata, ma mi sono imposto di aumentare il ritmo, come mi avevano detto gli allenatori nel pre-gara, e credo che sia andata benissimo come prima manche. Ora analizzeremo il tracciato per capire se mettere qualcosa di più o continuare a sciare così. La caviglia mi si è un po’ gonfiata ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)è secondo dopo la prima manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo di Val d’Isere: l’azzurro, nonostante un fastidio alla, è a 12 centesimi dal francese Noel Clement, primo. Altri quattro azzurri alla seconda manche: Stefano Gross è 16°, Giuliano Razzoli è 20°, Tommaso Sala è 22° e Manfred Moelgg è 30°. Al sito federale hanno parlatoe Razzoli. Questa l’analisi di: “Sono partito un po’ sulle uova perché la pista era già segnata, ma mi sono imposto di aumentare il ritmo, come mi avevano detto gli allenatori nel pre-gara, e credo che sia andata benissimo come prima manche. Ora analizzeremo il tracciato per capire se mettere qualcosa di più o continuare a sciare così. Lami si è un po’...

