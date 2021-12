RISULTATI | ROH Final Battle 2021

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 dicembre 2021) Questa notte era previsto l’ultimo grande show della Ring of Honor prima della fine, si spera, provvisoria delle operazioni. La compagnia ha realizzato un’ultima grande card pere c’era molta attesa per questo ultimo saluto alla compagnia. Ecco come è andata. Hour one ROH World Six Man Tag Team Title MatchThe Righteous (Bateman, Dutch & Vincent) (w/Vita VonStarr) battono Shane Taylor Promotions (Kaun, Moses & O’Shay Edwards al posto di Shane Taylor) (c) (10:41) – TITLE CHANGE !!! Six Man Tag Team MatchMiranda Alize & The Allüre (Angelina Love & Mandy Leon) battono Chelsea Green & The Hex (Allysin Kay & Marti Belle) (6:52) Ten Man Tag Team MatchFlip Gordon, PJ Black, The Bouncers (Brawler Milonas & The Beer City Bruiser) & World Famous CB battono Demonic Flamita, LSG, Max The Impaler, Sledge ...