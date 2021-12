Rapine di orologi preziosi in Versialia, due arresti a Napoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono accusati di Rapine e furti con strappo di orologi preziosi compiuti in Versilia, uno nell’estate del 2019 e due perpetrati in quella del 2021. Per questo un 36enne e un 45enne sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli. I due erano destinatari di una misura cautelare restrittiva emessa dal gip del tribunale di Lucca, spiegano gli investigatori in una nota. L’indagine, condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio (Lucca), coordinati dal pubblico ministero della procura di Lucca, ha consentito di attribuire ai due fermati, napoletani, già noti alle forze dell’ordine, l’esecuzione di tre episodi di reato avvenuti sul litorale della Versilia e segnatamente tra Forte dei Marmi (Lucca) e Marina di Pietrasanta (Lucca) nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono accusati die furti con strappo dicompiuti in Versilia, uno nell’estate del 2019 e due perpetrati in quella del 2021. Per questo un 36enne e un 45enne sono stati arrestati dai carabinieri a. I due erano destinatari di una misura cautelare restrittiva emessa dal gip del tribunale di Lucca, spiegano gli investigatori in una nota. L’indagine, condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio (Lucca), coordinati dal pubblico ministero della procura di Lucca, ha consentito di attribuire ai due fermati, napoletani, già noti alle forze dell’ordine, l’esecuzione di tre episodi di reato avvenuti sul litorale della Versilia e segnatamente tra Forte dei Marmi (Lucca) e Marina di Pietrasanta (Lucca) nel ...

