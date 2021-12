Piazza Fontana, Mattarella “Attentato colpì democrazia. Indelebile” (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il micidiale ordigno che 52 anni or sono venne fatto esplodere nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana a Milano, distrusse vite innocenti, sconvolse il Paese, diede avvio a una scia di sangue e terrore che la nostra comunità riuscì a fermare solo dopo anni di impegno e sofferenze”. E' il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del grave Attentato terroristico di Piazza Fontana, a Milano, nel 1969. “La memoria di quel feroce Attentato – ha aggiunto – resta Indelebile nella storia della Repubblica. Venne concepito ed eseguito allo scopo di colpire la democrazia nata dalla lotta di Liberazione, di interrompere il processo di crescita nella partecipazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il micidiale ordigno che 52 anni or sono venne fatto esplodere nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura, ina Milano, distrusse vite innocenti, sconvolse il Paese, diede avvio a una scia di sangue e terrore che la nostra comunità riuscì a fermare solo dopo anni di impegno e sofferenze”. E' il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio, in occasione del graveterroristico di, a Milano, nel 1969. “La memoria di quel feroce– ha aggiunto – restanella storia della Repubblica. Venne concepito ed eseguito allo scopo di colpire lanata dalla lotta di Liberazione, di interrompere il processo di crescita nella partecipazione e ...

