Pallamano Benevento | La Peccerella | “Squadra brava a fronteggiare le difficoltà”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Weekend di pausa per lache ha osservato il suo turno di riposo nel campionato di serie A2. Il presidente Carlo Lasi è detto soddisfatto della prima parte di stagione esprimendo il suo parere sul girone di ritorno che si preannuncia agguerrito: “Abbiamo diversi giocatori alle prese con problemi fisici o con programmi di recupero personalizzati, esserci fermati un po’ si è rivelato opportuno. Lain questa settimana ha lavorato in palestra, dai prossimi giorni tornerà sul campo per preparare la difficile gara contro Fondi di sabato prossimo”. Diversi i giocatori non ancora al meglio, e quello delle assenze è un dettaglio che lascia anche un pizzico di rammarico: “Abbiamo De Luca e Chiumiento reduci da infortuni e conseguenti ...

