Napoli-Empoli – Torna in campo Insigne per Zielinski (Di domenica 12 dicembre 2021) ForzAzzurri in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona – Al minuto 20? di Napoli-Empoli, problemi di natura respiratoria per il polacco che lascia il campo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 12 dicembre 2021) ForzAzzurri in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona – Al minuto 20? di, problemi di natura respiratoria per il polacco che lascia il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli-Empoli, Zielinski sostituito nel primo tempo per difficoltà respiratorie - Sport_Fair : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: il centrocampista costretto a lasciare il campo - napolimagazine : DAZN - Napoli-Empoli, Zielinski sostituito nel primo tempo per difficoltà respiratorie - apetrazzuolo : DAZN - Napoli-Empoli, Zielinski sostituito nel primo tempo per difficoltà respiratorie -