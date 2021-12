LIVE Curling Italia-Danimarca 0-0, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri tengono la mano (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Niente di fatto nel primo end. L’Italia sceglie di tenere la mano e dunque si resta sullo 0-0 19.03: mano per l’Italia, inizia la gara 18.58: Solito quartetto al via per l’Italia con Gonin, Arman, Mosaner e Retornaz, per la Danimarca in campo Viksten, Holtermann, Noergaard, Krause 18.56: Gli azzurri non possono permettersi passi falsi per arrivare con il giusto abbrivio alle sfide decisive contro le squadre più accreditate del torneo 18.54: Gli azzurri hanno già conquistato due successi al torneo di qualificazione olimpica dove le prime tre classificate staccano il biglietto per i Giochi di Pechino 18.52: l’Italia vuole mettere un altro mattoncino sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.16: Niente di fatto nel primo end. L’sceglie di tenere lae dunque si resta sullo 0-0 19.03:per l’, inizia la gara 18.58: Solito quartetto al via per l’con Gonin, Arman, Mosaner e Retornaz, per lain campo Viksten, Holtermann, Noergaard, Krause 18.56: Glinon possono permettersi passi falsi per arrivare con il giusto abbrivio alle sfide decisive contro le squadre più accreditate del torneo 18.54: Glihanno già conquistato due successi al torneo di qualificazione olimpica dove le prime tre classificate staccano il biglietto per i Giochi di Pechino 18.52: l’vuole mettere un altro mattoncino sulla ...

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Finlandia 9-5 Preolimpico 2021 in DIRETTA: vittoria pesantissima degli azzurri! - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Finlandia 4-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: azzurri di mano nel sesto end serve l’allungo! -… - zazoomblog : LIVE Curling Preolimpico 2021 in DIRETTA: l’Italia sfida la Finlandia e la Danimarca! - #Curling #Preolimpico… - infoitsport : LIVE Italia-Giappone 6-11 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: inizia con una sconfitta il cammino delle a… - infoitsport : LIVE Italia-Lettonia 4-8, Preolimpico curling in DIRETTA: le lettoni vincono il nono end -