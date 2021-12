L’Inter fa la voce grossa e vola in vetta | è dominio contro il Cagliari

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un’altra prestazione incredibile delchesempre più in classifica,ile primo posto. La partita non è stata mai in discussione, la squadra di Simone Inzaghi ha messo subito in mostra le qualità del punto di vista tecnico e fisico. Un altro passo falso per Mazzarri e la classifica è preoccupante. La gara si sblocca dopo 29 minuti con un gol di Lautaro Martinez, alla fine del primo tempo il Toro ha sbagliato un penalty. Nella ripresa èper la squadra di Simone Inzaghi che raddoppia con Sanchez e poi chiude i conti con una magia di Calhanoglu e ancora con Lautaro Martinez. Prestazione veramente eccezionale per Barella che si dimostra forse il centrocampista più completo del campionato, molto bene anche Lautaro e Calhanoglu. Finisce 4-0, Inter ...