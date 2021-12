LDA scrive una cover sul divorzio dei genitori e si commuove fino alla lecrime (VIDEO) (Di domenica 12 dicembre 2021) La cover di LDA sul divorzio dei genitori Nella gara dei cantanti di oggi, domenica 12 dicembre, di Amici 21 è stata chiamata a giudicare Sabrina Ferilli. Il tema di questa gara è “Quello che per me è importante” e il primo a cantare è stato LDA. Il rapper napoletano ha deciso di fare la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladi LDA suldeiNella gara dei cantanti di oggi, domenica 12 dicembre, di Amici 21 è stata chiamata a giudicare Sabrina Ferilli. Il tema di questa gara è “Quello che per me è importante” e il primo a cantare è stato LDA. Il rapper napoletano ha deciso di fare la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : LDA scrive una cover sul divorzio dei genitori e si commuove fino alla lecrime (VIDEO) #amici21 - occhio_notizie : Amici 21, LDA scrive una canzone per la separazione dei genitori #Amici21 - parole_al_cuore : Mi domando come si faccia ad andare contro ad una persona come Luca D'Alessio, sul serio. Per quanto mi riguarda, e… - Tanc7even_ : RT @estanca7: Non capisco chi scrive che LDA non sa scrivere esattamente le barre e le canzoni che scrive le sente??????? #Amici21 https://t.c… - trepezzidipap4 : RT @estanca7: Non capisco chi scrive che LDA non sa scrivere esattamente le barre e le canzoni che scrive le sente??????? #Amici21 https://t.c… -