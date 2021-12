La tragedia di Ravanusa | 4 le vittime | 50 sfollati Scenario drammatico | si continua a scavare

(Di domenica 12 dicembre 2021) Una. Le immagini di quelle macerie, il dolore della gente, le lacrime. Sono quattro i corpi senza vita estratti finora dalle macerie a, dopo l’esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in provincia di Agrigento. In precedenza erano già stati recuperati i cadaveri di due donne e un uomo. Due le donne estratte vive dalle macerie. Cinque le persone che risultano ancora disperse. Tra loro «non ci sono dei bambini», ha confermato il sindaco di, Carmelo D’Angelo. I Vigili del fuoco hanno spento i generatori di energia elettrica per ascoltare eventuali voci provenienti dalle macerie, Si è sentito un lamento dalle macerie. Ladi, 50 persone sfollate Almeno cinquanta le persone sfollate. Tra loro anche diversi anziani, accolti in strutture messe a ...

una vera e propriaquella che ha colpito la cittadina di, in provincia di Agrigento. Intorno alle 20.30 un fortissimo boato ha rotto la tranquillità del sabato sera. Un palazzo di quattro piani, in via ..."Come Anci Sicilia siamo vicini ai familiari, alla comunità e al Sindaco per la terribileche ha colpitoe l'intero Paese. Nel manifestare a nome dei Sindaci siciliani la disponibilità a fornire ogni aiuto necessario, rivolgo un appello perché nel prestare soccorsi e ...Ecco le drammatiche immagini della notte di dolore e morte dopo lo scoppio con che ha portato alla tragedia di Ravanusa The post Tragedia Ravanusa, le immagini del salvataggio di una donna in una nott ...Il nubifragio che si è abbattuto sulla Sicilia ha messo in ginocchio anche Palermo ed è scattato l'intervento dell'Esercito. Nuclei ricognizione del quarto Reggimento Genio sono entrati in azione ieri ...