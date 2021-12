La docuserie per promuovere i piloti americani (Di domenica 12 dicembre 2021) Le serie tv stanno letteralmente spopolando in questi ultimi anni. Sono un passatempo e un hobby per molte persone che magari si rilassano seguendo le vicende dei propri personaggi preferiti. Martedì 14 dicembre, su MotoGP.com, verrà lanciata . “El Diablo”: com’è nato il soprannome di Quartararo La docuserie per i piloti statunitensi: di cosa si tratta? Al giorno d’oggi internet offre infinite possibilità. Con un computer e una connessione al web, si possono seguire eventi sportivi, manifestazioni live e ovviamente serie tv. Quest’ultime hanno acquisito sempre più popolarità con il passare del tempo e le persone, una volta che ne iniziano una nuova, non riescono proprio a smettere. È per questo motivo che Dorna (la società spagnola che gestisce gran parte degli eventi sportivi) ha deciso di promuovere la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) Le serie tv stanno letteralmente spopolando in questi ultimi anni. Sono un passatempo e un hobby per molte persone che magari si rilassano seguendo le vicende dei propri personaggi preferiti. Martedì 14 dicembre, su MotoGP.com, verrà lanciata . “El Diablo”: com’è nato il soprannome di Quartararo Laper istatunitensi: di cosa si tratta? Al giorno d’oggi internet offre infinite possibilità. Con un computer e una connessione al web, si possono seguire eventi sportivi, manifestazioni live e ovviamente serie tv. Quest’ultime hanno acquisito sempre più popolarità con il passare del tempo e le persone, una volta che ne iniziano una nuova, non riescono proprio a smettere. È per questo motivo che Dorna (la società spagnola che gestisce gran parte degli eventi sportivi) ha deciso dila ...

Advertising

sowmyasofia : La docuserie per promuovere i piloti americani - mirellaladini : RT @ilgiornale: Debutta in streaming The Ferragnez, il documentario 'in serie' sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Il risultato?… - KarloLanna : RT @ilgiornale: Debutta in streaming The Ferragnez, il documentario 'in serie' sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Il risultato?… - ilgiornale : Debutta in streaming The Ferragnez, il documentario 'in serie' sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Il ri… - _Esprit_Libre__ : In attesa degli altri episodi per me è un 10 pieno, in questa docuserie c'è tutto: verità,divertimento,ironia e aut… -