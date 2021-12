Inter, il Barcellona piomba su Sanchez: i nerazzurri hanno già pronto il sostituto! (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel giorno di Inter-Cagliari, in cui Alexis Sanchez potrebbe trovare spazio da titolare, il Corriere della Sera guarda avanti e prova a trovare un ruolo per l’attaccante cileno. Secondo quanto viene ricostruito dal quotidiano, la punta sarebbe anche pronta a lasciare l’Inter già a gennaio. I nerazzurri non si opporrebbero a un addio a costo zero, visto risparmierebbero 7 milioni netti di ingaggio. Raspadori Sassuolo InterDifficile piazzarlo in Italia, mentre all’estero una candidata è il Barcellona, in cui il cileno ha già giocato. Sostituto designato sarebbe a quel punto Giacomo Raspadori, magari con una formula di prestito con obbligo di riscatto. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel giorno di-Cagliari, in cui Alexispotrebbe trovare spazio da titolare, il Corriere della Sera guarda avanti e prova a trovare un ruolo per l’attaccante cileno. Secondo quanto viene ricostruito dal quotidiano, la punta sarebbe anche pronta a lasciare l’già a gennaio. Inon si opporrebbero a un addio a costo zero, visto risparmierebbero 7 milioni netti di ingaggio. Raspadori SassuoloDifficile piazzarlo in Italia, mentre all’estero una candidata è il, in cui il cileno ha già giocato. Sostituto designato sarebbe a quel punto Giacomo Raspadori, magari con una formula di prestito con obbligo di riscatto. VINCENZO BONIELLO

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barcellona Cavani sul mercato a gennaio: si offre alla Juve ... dove gioca e segna Scamacca, vecchio pallino sul quale c'è anche il forte interesse dell'Inter. IL ... Juventus e Barcellona, alle prese con il problema al cuore di Aguero e con i problemi fisici di ...

Mourinho: ' Un ricordo di Thiago Motta? Rivedremo Abraham - Mayoral? 'La gente pensa che ho conosciuto Thiago nell'Inter, in realtà lo conoscevo da Barcellona. Qualche volta mi mandavano ad allenare la Primavera ...

Eto'o sempre più simbolo del Camerun: è il nuovo presidente della Federcalcio Goal.com Corsera – Sanchez, si candida il Barcellona. E l’Inter ha un sostituto designato Nel giorno di Inter-Cagliari, in cui Alexis Sanchez potrebbe trovare spazio da titolare, il Corriere della Sera guarda avanti e prova a delineare un ruolo per l'attaccante cileno. Secondo il quotidian ...

Mourinho alla vigilia di Roma-Spezia: “A gennaio nessun grande investimento” Josè Mourinho in conferenza stampa pre Roma-Spezia ha parlato anche del mercato di gennaio, ribadendo la necessità di migliorare la rosa nonostante le difficoltà. Ecco le parole del tecnico portoghese ...

