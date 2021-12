Insulti e minacce a Fabrizio Pregliasco dai no-vax in piazza a Milano (Di domenica 12 dicembre 2021) Insulti e minacce dai no vax al professor Fabrizio Pregliasco, sceso in piazza ieri a Milano “per ascoltare e capire” le persone che rifiutano il vaccino e protestano contro il green pass. Insulti e minacce a Pregliasco dai no-vax in piazza a Milano Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, si è presentato all’Arco della Pace, sotto il palco della manifestazione dei No Green Pass nel 21esimo sabato consecutivo di proteste, con la troupe di “Controcorrente – Prima Serata” con l’intento dei sentire le ragioni di chi manifestava. “Volevo sentire dal vivo quelle che sono le posizioni di queste persone e capire qual ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021)dai no vax al professor, sceso inieri a“per ascoltare e capire” le persone che rifiutano il vaccino e protestano contro il green pass.dai no-vax in, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di, si è presentato all’Arco della Pace, sotto il palco della manifestazione dei No Green Pass nel 21esimo sabato consecutivo di proteste, con la troupe di “Controcorrente – Prima Serata” con l’intento dei sentire le ragioni di chi manifestava. “Volevo sentire dal vivo quelle che sono le posizioni di queste persone e capire qual ...

