Formula Uno | Verstappen è campione del mondo | “Incredibile non ci credo ”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Abu Dhabi – Un’intera gara a rincorrerlo alle spalle. Perez da fedele scudiero ad aspettarlo lìe tenere Hamilton dietro. Poi l’olandese a metà gara ha riagganciato il sette volte iridato inglese. E poi il trionfo o il modo del trionfo che non si aspetta. Si è deciso tutto all’ultimo giro ad Abu Dhabi. Un ultimo giro che ha inglobato l’intera gara. Una nuova ripartenza al 57esimo giro con la safety car a tenerli ‘buoni’ in pista,ed Hamilton. E poi è ricominciata l’adrenalina. O è esplosa in tutta la sua energia. Il sorpasso della leggenda, quello chenon dimenticherà mai, è arrivato in curva. Perché inUno si decide sempre tutto lì. Eha realizzato il sogno di bambino, diventando per la prima volta ildel ...