Formazioni ufficiali Napoli Empoli: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Napoli Empoli match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli Empoli, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022.

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski, Lozano, Ounas, Elmas, Mertens. Allenatore: Spalletti.

Empoli (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli.

