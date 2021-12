Di Lorenzo | “Abbiamo studiato l’Empoli | dovremo fare una cosa per vincere”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ai microfoni di DAZN, il terzino del Napoli Giovanni Diha parlato prima dell’inizio di Napoli-Empoli, lui che di questa sfida è anche un ex. Di seguito le sue dichiarazioni: DiNapoli “bene questa partita in questi giorni. Loro sono pericolosi e giocano un buon calcio, sarà una gara difficile euna grande prestazione per portare a casa la vittoria”.

Qui le sue parole brevi ma significative: "La partita l'abbiamo studiata e preparata bene. Sappiamo che l'Empoli gioca un buon calcio, così come che per vincere dovremo giocare una grande partita".