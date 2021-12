CLASSIFICA – Brutta sconfitta per il Napoli che crolla al quarto posto e si allontana dalla vetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Ko per il Napoli allo Stadio Maradona contro l’Empoli di Andreazzoli. La squadra di Spalletti perde i tre punti con un risultato finale di 0-1 (70? Cutrone), sprecando l’opportunità di agganciare il Milan a quota 39 punti e riprendere la vetta della CLASSIFICA, in attesa dell’Inter questa sera. FOTO: Getty Images Il triplice fischio relega gli azzurri al quarto posto, alle spalle di Milan, Inter – che deve ancora disputare la gara valevole per la 17esima giornata – e Atalanta. La Dea, infatti, con la vittoria fuori casa sul Verona (1-2: 22? Simeone, 37? Miranchuk, 62? Koopmeiners) ha sorpassato il Napoli, andando a 37 punti. Resta da attendere l’esito di Inter-Cagliari questa sera alle 20:45, che definirà la prima posizione tra le due squadre di Milano. Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Ko per ilallo Stadio Maradona contro l’Empoli di Andreazzoli. La squadra di Spalletti perde i tre punti con un risultato finale di 0-1 (70? Cutrone), sprecando l’opportunità di agganciare il Milan a quota 39 punti e riprendere ladella, in attesa dell’Inter questa sera. FOTO: Getty Images Il triplice fischio relega gli azzurri al, alle spalle di Milan, Inter – che deve ancora disputare la gara valevole per la 17esima giornata – e Atalanta. La Dea, infatti, con la vittoria fuori casa sul Verona (1-2: 22? Simeone, 37? Miranchuk, 62? Koopmeiners) ha sorpassato il, andando a 37 punti. Resta da attendere l’esito di Inter-Cagliari questa sera alle 20:45, che definirà la prima posizione tra le due squadre di Milano.

