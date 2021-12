Che Dio ci Aiuti, Elena Sofia Ricci lascia. Valeria Fabrizi: «Non la vuole più fare» (Di domenica 12 dicembre 2021) Elena Sofia Ricci - Che Dio ci Aiuti Che Dio ci Aiuti questa volta lo esclama l’affezionato pubblico della fiction di Rai 1. La notizia che Elena Sofia Ricci voglia svestire i celebri panni di Suor Angela e uscire dalla serie targata Lux Vide è infatti certezza. “Aspetto di fare la suora ma pare che oggi la notizia sia stata pessima. Non la vuole più fare Elena“ è l’annuncio di Valeria Fabrizi, che in Che Dio ci Aiuti ricopre l’altro ruolo da protagonista, quello di Suor Costanza. L’attrice, impegnata attualmente a Ballando con le Stelle, ospite a Domenica In ha confermato la volontà di Elena ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 dicembre 2021)- Che Dio ciChe Dio ciquesta volta lo esclama l’affezionato pubblico della fiction di Rai 1. La notizia chevoglia svestire i celebri panni di Suor Angela e uscire dalla serie targata Lux Vide è infatti certezza. “Aspetto dila suora ma pare che oggi la notizia sia stata pessima. Non lapiù“ è l’annuncio di, che in Che Dio ciricopre l’altro ruolo da protagonista, quello di Suor Costanza. L’attrice, impegnata attualmente a Ballando con le Stelle, ospite a Domenica In ha confermato la volontà di...

