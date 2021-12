Bombardieri conferma lo sciopero | ma se Draghi chiama è pronto a tornare al tavolo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Certi aggettivi non li voglio neanche commentare, dico però che c’è stato un fuoco di fila eccessivo, loè un diritto sancito dalla Costituzione, non è una guerra”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Pierpaolo, segretario generale Uil. “Logenerale èto per il 16 dicembre, non ci sono elementi di novità”, diceche, in merito ai rilievi del Garante, spiega: “Il Garante è intervenuto su alcuni settori che avevamo già lasciato fuori, dalla sanità alla scuola; per i lavoratori delle Poste, la cui protesta coincide con la scadenza del pagamento dell’Imu, è stato garantito il diritto alloa chi non è allo sportello. Abbiamo mandato la nostra risposta alla Commissione, noi siamo a posto”. Poi risponde alla domanda: ...