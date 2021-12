Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale in lacrime per l’addio: «Vorrei chiudere con una finale» (Di domenica 12 dicembre 2021) Grande commozione nella semifinale di «Ballando con le Stelle», l’amatissimo dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Arrivati alla manche del ripescaggio nella semifinale del programma, Simone Di Pasquale, in coppia con Bianca Gascoigne, annuncia che appenderà le scarpette al chiodo e che quella di stasera potrebbe essere l’ultima volta che calcherà il palco della trasmissione tv. Nel video introduttivo, il ballerino con gli occhi gonfi di pianto spiega: «Dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio». Lanciando un appello a pubblico e giuria: «Mi piacerebbe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 12 dicembre 2021) Grande commozione nella semidi «con le», l’amatissimo dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Arrivati alla manche del ripescaggio nella semidel programma,Di, in coppia con Bianca Gascoigne, annuncia che appenderà le scarpette al chiodo e che quella di stasera potrebbe essere l’ultima volta che calcherà il palco della trasmissione tv. Nel video introduttivo, il ballerino con gli occhi gonfi di pianto spiega: «Dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione a. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio». Lanciando un appello a pubblico e giuria: «Mi piacerebbe ...

