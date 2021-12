A Ballando con le stelle Morgan 2021 rivede sua figlia Lara dopo due anni (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ un po’ difficile oggi commentare quello che abbiamo visto ieri sera sulla pista di Ballando con le stelle 2021. In questi casi è sempre complicato provare a dire qualcosa e forse sarebbe meglio solo raccontare. Ma quando si partecipa a un programma come Ballando con le stelle, c’è da aspettarsi che qualcuno dica qualcosa. Senza giudicare, perchè nessuno può dire se sia giusto o meno che dopo due anni, Morgan abbia incontrato sua figlia Lara sulla pista di Ballando con le stelle. Possiamo dire che per la piccola sarà stata certamente una grande emozione, che ha ballato con il suo papà, che ha potuto anche dimostrare di essere bravissima. Possiamo dire che Jessica Mazzoli ancora una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ un po’ difficile oggi commentare quello che abbiamo visto ieri sera sulla pista dicon le. In questi casi è sempre complicato provare a dire qualcosa e forse sarebbe meglio solo raccontare. Ma quando si partecipa a un programma comecon le, c’è da aspettarsi che qualcuno dica qualcosa. Senza giudicare, perchè nessuno può dire se sia giusto o meno chedueabbia incontrato suasulla pista dicon le. Possiamo dire che per la piccola sarà stata certamente una grande emozione, che ha ballato con il suo papà, che ha potuto anche dimostrare di essere bravissima. Possiamo dire che Jessica Mazzoli ancora una ...

