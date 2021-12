Vaia: “Si ideologizza il vaccino fino a rasentare il fanatismo. Non sono i bambini a contagiare ma gli over 50 no Vax” (Di sabato 11 dicembre 2021) In questi giorni nella Capitale è in corso Atreju, la manifestazione di Fdi, che nell’affrontare le tematiche del quotidiano oggi, in merito alla situazione dell’andamento della curva epidemiologica del Paese, ha ospitato sul palco diversi operatori ed esperti nell’ambito sanitario. Vaia: “”Sì alla terza dose, ma il vaccino non deve diventare come il cappuccino, ripetendolo senza intervenire sui mezzi di contagio” Fra gli intervenuti, interessante quanto affermato dal direttore dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, secondo cui “Serve fare la terza dose di vaccino anti Covid, perché abbiamo bisogno di proteggerci un altro poco dopo i primi 5 mesi dalla seconda dose, ma non voglio arrivare a ‘vaccino e cappuccino’, per cui facciamo una quarta, una quinta, una ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) In questi giorni nella Capitale è in corso Atreju, la manifestazione di Fdi, che nell’affrontare le tematiche del quotidiano oggi, in merito alla situazione dell’andamento della curva epidemiologica del Paese, ha ospitato sul palco diversi operatori ed esperti nell’ambito sanitario.: “”Sì alla terza dose, ma ilnon deve diventare come il cappuccino, ripetendolo senza intervenire sui mezzi di contagio” Fra gli intervenuti, interessante quanto affermato dal direttore dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco, secondo cui “Serve fare la terza dose dianti Covid, perché abbiamo bisogno di proteggerci un altro poco dopo i primi 5 mesi dalla seconda dose, ma non voglio arrivare a ‘e cappuccino’, per cui facciamo una quarta, una quinta, una ...

