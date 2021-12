Usa, tornado a catena devastano il Midwest: decine di vittime (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti attraversano ore tragiche a causa di una serie di tornado che hanno compito almeno 5 Stati del Midwest oggi 11 dicembre. Si contano già 70 vittime, e si teme che possono essere almeno 100. “La perdita di una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile“, ha scritto il Presidente degli Usa, Joe Biden, su Twitter. “Stiamo lavorando con i Governatori per assicurarci che abbiano tutto quello di cui hanno bisogno. La ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni continua“, ha aggiunto. Kentucky, emergenza e coprifuoco “Il bilancio delle vittime è ora di 70, ma potrebbe effettivamente salire a 100 entro la fine della giornata” ha dichiarato il Governatore del Kentucky, Andy Beshear. Lo stesso Governatore ha dichiarato lo stato di emergenza, disposto l’intervento della Guardia ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti attraversano ore tragiche a causa di una serie diche hanno compito almeno 5 Stati deloggi 11 dicembre. Si contano già 70, e si teme che possono essere almeno 100. “La perdita di una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile“, ha scritto il Presidente degli Usa, Joe Biden, su Twitter. “Stiamo lavorando con i Governatori per assicurarci che abbiano tutto quello di cui hanno bisogno. La ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni continua“, ha aggiunto. Kentucky, emergenza e coprifuoco “Il bilancio delleè ora di 70, ma potrebbe effettivamente salire a 100 entro la fine della giornata” ha dichiarato il Governatore del Kentucky, Andy Beshear. Lo stesso Governatore ha dichiarato lo stato di emergenza, disposto l’intervento della Guardia ...

