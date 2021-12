Una pizza tra amici, poi il contagio: Leda muore di Covid a 87 anni (Di sabato 11 dicembre 2021) Una pizza , il contagio Covid e la morte. È la tragedia di Leda Grotta, 87 anni, nota commerciante moglianese. Era vaccinata con due dosi da settembre e ,senza neanche un giorno di degenza in ospedale,... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Una, ile la morte. È la tragedia diGrotta, 87, nota commerciante moglianese. Era vaccinata con due dosi da settembre e ,senza neanche un giorno di degenza in ospedale,...

Advertising

RigsbySiv : RT @ViolaMilano: Se sei una madre queste calorie non dovrebbero contare: ?? Avanzi e croste di pizza/panini dei figli ?? Cibo mangiato di v… - Annatinax : RT @ViolaMilano: Se sei una madre queste calorie non dovrebbero contare: ?? Avanzi e croste di pizza/panini dei figli ?? Cibo mangiato di v… - MirtillaMalco18 : Che poi é la stessa gente che viene controvoglia a casa tua a cena per una pizza tra amici, si presenta tardissimo,… - bygghi : @FratNiall28 benedetta mo ti arriva una pizza - MrESTINZIONE : RT @ViolaMilano: Se sei una madre queste calorie non dovrebbero contare: ?? Avanzi e croste di pizza/panini dei figli ?? Cibo mangiato di v… -