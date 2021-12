Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 13:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Si parte con la vaccinazione anti covid per la fascia d’età 5 11 anni sarà una scelta volontaria da parte dei genitori che in qualche caso hanno magari dubbi Quindi se risponderò ogni questi donna soprattutto statale news è sceso in campo l’istituto superiore di sanità ha stilato un vademecum con le principali domande A proposito del vaccino sui bimbi la governatrice di New York di fronte all’aumento di conta stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso la norma scatterà da lunedì e durerà almeno fino al 15 gennaio per chi trasgredisce multe fino a $1000 rischio di sanzioni penali dal ponte del numero dei casi di covid a New York aumentato del 43% e ospedalizzazioni del 29% è morta all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino la donna ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Si parte con la vaccinazione anti covid per la fascia d’età 5 11 anni sarà una scelta volontaria da parte dei genitori che in qualche caso hanno magari dubbi Quindi se risponderò ogni questi donna soprattutto statale news è sceso in campo l’istituto superiore di sanità ha stilato un vademecum con le principali domande A proposito del vaccino sui bimbi la governatrice di New York di fronte all’aumento di conta stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso la norma scatterà da lunedì e durerà almeno fino al 15 gennaio per chi trasgredisce multe fino a $1000 rischio di sanzioni penali dal ponte del numero dei casi di covid a New York aumentato del 43% e ospedalizzazioni del 29% è morta all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino la donna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - cronacadiroma : Pellegrini cuore giallorosso: 'Roma la squadra più grande. Io come Totti' #Pellegrini #Roma #Totti #ultime-notizie - tempostretto : Un nuovo articolo: (Taormina. Asm, il Cda indica l'ingegnere Nunzio Priolo come direttore generale) è stato pubblic… -