Uccisa a 27 anni appena uscita dal lavoro | giallo nel Catanese | scomparso il compagno | c’è una testimone

C'è una testimone dell'omicidio di Giovanna Cantarero, la ragazza di 27 anni Uccisa da un uomo a volto coperto con diversi colpi di pistola alla fine del turno di lavoro in un panificio a Misterbianco, in provincia di Catania. Insieme alla ragazza per strada c'era un'amica e collega, rimasta in sua compagnia in attesa che arrivasse la madre. La donna è stata ascoltata dai carabinieri. Sull'identità dell'uomo la testimone non ha fornito dettagli utili alle indagini: il timore di chi indaga – come scrive Repubblica – è che da parte della donna ci sia stata un po' di reticenza nel dare indicazioni dettagliate sull'omicidio. L'amica, ancora sotto shock, infatti, è stata interrogata tutta la notte dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Gli investigatori, intanto, stanno sentendo altri ...

