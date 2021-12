Traffico Roma del 11-12-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in città un incidente Si segnala sulla via Casilina in prossimità di via delle Rondini altro incidente su piazza Fiume all’altezza di via Salaris via Regina Elena all’altezza dell’istituto superiore di sanità al via da oggi la manifestazione aspettando il Natale in via Duccio Buoninsegna via Paolo Di Dono e via Simone Martini per tutta la durata dell’evento sarà deviata la linea 764 chiusura dalle 7 alle 12 sulla cosiddetta panoramica per interventi di pulitura in direzione di Piazzale Clodio rallentamenti persegnalati sulla Pontina all’altezza di via di Decima in direzione del raccordo anulare mentre ilè regolare su quest’ultimo è sul tratto Urbano della A24-teramo per i trasporti sospeso il servizio ...