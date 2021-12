Temptation Island, Luciano Punzo: “La più grande lezione che ho imparato” (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano Punzo, che il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio nell’ultima edizione di Temptation Island, in queste ore ha postato sui social un video in cui riassume l’ultimo anno trascorso. L’uomo ha voluto condividere con i propri fan un’importante lezione che ha imparato nell’ultimo periodo. Nell’ultima edizione di Temptation Island uno dei personaggi più discussi è stato sicuramente Luciano Punzo. Il ragazzo, che si era già fatto conoscere per la sua carriera da modello, qualche tempo fa aveva preso parte anche a Pechino Express ma il suo percorso era finito presto. Nel reality di Canale 5, invece, il pubblico lo ha visto nei panni di tentatore, ruolo grazie al quale ha conosciuto Manuela Carriero. La donna ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 11 dicembre 2021), che il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio nell’ultima edizione di, in queste ore ha postato sui social un video in cui riassume l’ultimo anno trascorso. L’uomo ha voluto condividere con i propri fan un’importanteche hanell’ultimo periodo. Nell’ultima edizione diuno dei personaggi più discussi è stato sicuramente. Il ragazzo, che si era già fatto conoscere per la sua carriera da modello, qualche tempo fa aveva preso parte anche a Pechino Express ma il suo percorso era finito presto. Nel reality di Canale 5, invece, il pubblico lo ha visto nei panni di tentatore, ruolo grazie al quale ha conosciuto Manuela Carriero. La donna ...

Advertising

manuestrella6 : #gfvip stessa sceneggiata, rivista in modalità diversa a temptation island ?????? - Francesca_0805 : @catia_002 Buon per lei… a Temptation Island ha dimostrato lei per prima che se Alex non ci fosse, le corna glie le metterebbe subito - aur24 : RT @Chleols: È un copione pilotato, gli altri concorrenti sono denigrati a fare le comparse in un reality che ruota tutto attorno a due per… - Chleols : È un copione pilotato, gli altri concorrenti sono denigrati a fare le comparse in un reality che ruota tutto attorn… - vincentperez95 : E chi sara mai sto lui che non ha colpito il centro di uomini e donne e tempetion Island dall ufficio di collocamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo 'problema': 'Dopo il sesso...' ... com'è oggi l'ex volto di Uomini e Donne L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo problema Il diretto interessato è Ivan Gonzalez , ex tentatore del programma Temptation Island dove ha avuto ...

Nanni Loy, con la sua creatività, ha sovvertito come nessun altro la comicità italiana Da quel momento in poi, tutti i reality o i dating show presenti sul palinsesto sono diventati "un esperimento sociale", da La pupa e il secchione a Temptation Island , una definizione che vorrebbe ...

Temptation Island: Lorenzo Amoruso difende Manila Più Sani Più Belli Alessia Marcuzzi, l'addio a Mediaset dopo 25 anni: 'Un'urgenza di libertà' Non si ritrovava più nei programmi che le venivano proposti Alessia. Niente Le Iene e neanche una eventuale riproposizione di Temptation Island Vip. Si è vociferato d'altronde che la scelta di mettere ...

Francesco Chiofalo, confessione shock: “Ho pensato di farla finita” Molti di voi ricordano il gigante buono di Francesco Chiofalo, ma dopo aver attraversato un terribile periodo arriva la confessione shock: "Ho pensato di farla finita". Vediamo cosa gli è successo.

... com'è oggi l'ex volto di Uomini e Donne L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo problema Il diretto interessato è Ivan Gonzalez , ex tentatore del programmadove ha avuto ...Da quel momento in poi, tutti i reality o i dating show presenti sul palinsesto sono diventati "un esperimento sociale", da La pupa e il secchione a, una definizione che vorrebbe ...Non si ritrovava più nei programmi che le venivano proposti Alessia. Niente Le Iene e neanche una eventuale riproposizione di Temptation Island Vip. Si è vociferato d'altronde che la scelta di mettere ...Molti di voi ricordano il gigante buono di Francesco Chiofalo, ma dopo aver attraversato un terribile periodo arriva la confessione shock: "Ho pensato di farla finita". Vediamo cosa gli è successo.