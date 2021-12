Striscia la Notizia, torna Alessandro Siani con la più amata d’Italia: che colpaccio! (Di sabato 11 dicembre 2021) Striscia la Notizia è il tg satirico più amato e seguito della televisione italiana. E con grande sorpresa, per una serata speciale, è tornato Alessandro Siani con la più amata d’Italia. Di chi si tratta? Alessandro-Siani-AltraNotiziaStriscia la Notizia ed il suo colpo ad effetto. In trentatré anni di storia il telegiornale più folle, intelligente e dissacrante della nostra televisione non ha mai assegnato la conduzione affidandosi al caso. Antonio Ricci ed i suoi più stretti collaboratori sanno come effettuare le scelte, perché tanti vorrebbero condurre il telegiornale, ma soltanto pochissimi ‘eletti’ sono in grado di farlo. Nel tradizionale avvicendamento è ... Leggi su altranotizia (Di sabato 11 dicembre 2021)laè il tg satirico più amato e seguito della televisione italiana. E con grande sorpresa, per una serata speciale, ètocon la più. Di chi si tratta?-Altralaed il suo colpo ad effetto. In trentatré anni di storia il telegiornale più folle, intelligente e dissacrante della nostra televisione non ha mai assegnato la conduzione affidandosi al caso. Antonio Ricci ed i suoi più stretti collaboratori sanno come effettuare le scelte, perché tanti vorrebbero condurre il telegiornale, ma soltanto pochissimi ‘eletti’ sono in grado di farlo. Nel tradizionale avvicendamento è ...

Advertising

pisto_gol : Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Video - Striscia la Notizia: - Cristoferbaldet : @Striscia PROSSIMO TAPIRO PER LA funINCULARE ! Striscia la notizia, premio speciale a Nicola Zingaretti: il... - N… - Cristoferbaldet : PROSSIMO TAPIRO PER LA funINCULARE ! Striscia la notizia, premio speciale a Nicola Zingaretti: il... - News - Stri… - silviajuve71 : @LaStampa C'è voluto un servizio di striscia la notizia - PasqualeCappi10 : Qui invece il virus non colpisce. Non gli piace la musica. ?????????????????? @ItalianAirForce cliccate sul indirizzo e vi… -