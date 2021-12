Stipendi e responsabilità. In Nba i giocatori iniziano ad avere problemi con i soldi (Di sabato 11 dicembre 2021) 20 giugno 2021, Gara 7 delle semifinali dell'Eastern Conference fra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers: 3 minuti e mezzo alla fine del quarto periodo e Philadelphia sotto di due punti. La palla va, spalle a canestro, a Ben Simmons, che si libera facilmente per quella che si prospetta una semplice schiacciata. Ma non andrà così. Quella palla così pesante Simmons deciderà di passarla a Matisse Thybulle, che subirà fallo: uno su due ai tiri liberi e Sixers che non riusciranno a sopperire allo svantaggio. Ma perché tutto questo è importante? Quel 20 giugno è il terminus post quem si possa davvero iniziare a parlare del caso Simmons. Il casus belli: i commenti di Joel Embiid e Doc Rivers Dopo i fatti, Joel Embiid e coach Doc Rivers hanno criticato pubblicamente Simmons in conferenza stampa, additando quel tiro mancato come il vero spartiacque della partita, nel caso del primo, e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) 20 giugno 2021, Gara 7 delle semifinali dell'Eastern Conference fra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers: 3 minuti e mezzo alla fine del quarto periodo e Philadelphia sotto di due punti. La palla va, spalle a canestro, a Ben Simmons, che si libera facilmente per quella che si prospetta una semplice schiacciata. Ma non andrà così. Quella palla così pesante Simmons deciderà di passarla a Matisse Thybulle, che subirà fallo: uno su due ai tiri liberi e Sixers che non riusciranno a sopperire allo svantaggio. Ma perché tutto questo è importante? Quel 20 giugno è il terminus post quem si possa davvero iniziare a parlare del caso Simmons. Il casus belli: i commenti di Joel Embiid e Doc Rivers Dopo i fatti, Joel Embiid e coach Doc Rivers hanno criticato pubblicamente Simmons in conferenza stampa, additando quel tiro mancato come il vero spartiacque della partita, nel caso del primo, e ...

Advertising

loggiamassonic1 : RT @PaoneCecchi: Voglio dire una cosa che in Italia non si dice mai: tutte le persone che ci hanno supportato e curato durante il Covid mer… - Kiriver3 : @CrestaLaila @MasiAlessandro @la_dante @ilmessaggeroit @AccademiaCrusca Il problema è la formazione universitaria?… - polveredystelle : RT @LUCABRAMBILLA24: @TIMOLEO07932595 È tragico, perché la produttività del comparto Giustizia raffrontata agli stipendi abnormi non ha par… - LUCABRAMBILLA24 : RT @LUCABRAMBILLA24: @TIMOLEO07932595 È tragico, perché la produttività del comparto Giustizia raffrontata agli stipendi abnormi non ha par… - PaoneCecchi : Voglio dire una cosa che in Italia non si dice mai: tutte le persone che ci hanno supportato e curato durante il Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi responsabilità Maradona, Diego Jr. denuncia l'avvocato Morla In nessun modo possono essere circoscritte e limitate alla sola responsabilità gli infermieri e i ...o 'isolato' senza rispondere agli ordini di chi li avrebbe assunti e pagato i loro stipendi o ...

Raiola: "Pogba non potrà mai andare al Bayern per un motivo' Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L'unico club tedesco che potrebbe ... Abbiamo una responsabilità per i nostri giocatori e anche per i piccoli agenti. Non si tratta di me. Ho ...

Stipendi e responsabilità. In Nba i giocatori iniziano ad avere problemi con i soldi Il Foglio In nessun modo possono essere circoscritte e limitate alla solagli infermieri e i ...o 'isolato' senza rispondere agli ordini di chi li avrebbe assunti e pagato i loroo ...Non possono e non vogliono pagare questicosì alti. L'unico club tedesco che potrebbe ... Abbiamo unaper i nostri giocatori e anche per i piccoli agenti. Non si tratta di me. Ho ...