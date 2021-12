Sollevamento Pesi, Mirko Zanni: “Noi atleti faremo di tutto, sarebbe un brutto colpo anche per il nostro futuro” (Di sabato 11 dicembre 2021) Mirko Zanni, medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nella categoria 67 chili, ha espresso il proprio parere sulla decisione del CIO di escludere la disciplina del Sollevamento Pesi dai Giochi Olimpici di Los Angeles (California/USA) 2028. L’atleta azzurro si è mostrato preoccupato ai microfoni del ‘Messaggero veneto’ sul futuro della specialità. “Questa era una cosa che era già uscita l’anno scorso, ma adesso che è stata resta ufficiale ci fa temere davvero. Fortunatamente non è detta l’ultima parola. Noi atleti faremo di tutto perché uno dei sport più antichi non esca dal programma olimpico”. Il nativo di Pordenone ha continuato dicendo: “sarebbe un brutto colpo anche per il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021), medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nella categoria 67 chili, ha espresso il proprio parere sulla decisione del CIO di escludere la disciplina deldai Giochi Olimpici di Los Angeles (California/USA) 2028. L’atleta azzurro si è mostrato preoccupato ai microfoni del ‘Messaggero veneto’ suldella specialità. “Questa era una cosa che era già uscita l’anno scorso, ma adesso che è stata resta ufficiale ci fa temere davvero. Fortunatamente non è detta l’ultima parola. Noidiperché uno dei sport più antichi non esca dal programma olimpico”. Il nativo di Pordenone ha continuato dicendo: “unper il ...

