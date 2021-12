Schianto in Porsche a 240 km h su circuito nel Cremonese | morto il pilota

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un uomo di 61 anni èdopo un incidente inavvenuto oggi pomeriggio al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, nel. Fabrizio Antonuzzi, residente a Manerba del Garda (Brescia), era alla guida di una Gt3 Rs e stava effettuando alcune prove libere in pista. Cause e dinamica dell'accaduto sono al vaglio, ma le immagini riprese dalle telecamere delmostrano l'auto che percorre il rettilineo e termina la corsa, senza alcuna frenata, contro il guard-rail di protezione.

... in provincia di Cremona: Fabrizio Antonuzzi , 61enne residente a Manerba del Garda (), è morto in uno. Era alla guida di unaGt3 Rs e l'incidente si è verificato intorno alle 15.30, ...
Tragedia al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, in provincia di Cremona: Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in ...
Fabrizio Antonuzzi, 61enne di Manerba del Garda, era alla guida di una Porsche finita contro il guardrail senza frenare. L'ipotesi di un malore al volante ...