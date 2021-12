PSG | Pochettino su Sergio Ramos | «Spero di riaverlo entro la fine dell’anno»

Advertising

PSG_English : ??? Mauricio Pochettino visited the #PSGTV studio ahead of #PSGASM! ?? - PSG_inside : ??? Mauricio Pochettino s'exprime au sujet de Marco Verratti avant #RCLPSG ! ?? - fant_chia_amor : RT @SciabolataFFP: Pare che Rafinha non rientri nei piani di Pochettino e possa quindi lasciare il PSG già a gennaio. Il fratello di Thiago… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Pochettino: 'La squadra sta bene, speriamo di rivedere Sergio Ramos entro la fine dell'anno' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Pochettino: 'La squadra sta bene, speriamo di rivedere Sergio Ramos entro la fine dell'anno' -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino

Alle ore 21.00, in conclusione, il big match trae Monaco . La squadra divuole tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi, mentre i monegaschi sono reduci da cinque risultati ...In Ligue 1, intanto, ilè tuttora saldamente al comando alla classifica, sebbene sia stato ... Per la squadra di Mauricio, quindi, la conquista del titolo nazionale rappresenta un ...Come vi abbiamo riportato, contro ogni aspettativa, Georginio Wijnaldum non sta trovando molto spazio nel PSG di Pochettino ...La miglior difesa non è sempre l'attacco... ma a volte l'avversario. Pochettino trova un insperato sostegno in Kovac, allenatore del Monaco, prossimo avversario del PSG.