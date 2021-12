Paura all'Abetone per una valanga dopo un fuoripista (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli uomini del soccorso alpino impegnati nell’Appennino pistoiese, nella valle del Sestaione, presso Abetone, per il distaccamento di una valanga. Si cercano eventuali dispersi Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli uomini del soccorso alpino impegnati nell’Appennino pistoiese, nella valle del Sestaione, presso, per il distaccamento di una. Si cercano eventuali dispersi

Paura all'Abetone per una valanga dopo un fuoripista In aggiornamento - Paura in Toscana, per una valanga che nella tarda mattinata si è staccata nel comune di Abetone ... Proprio oggi all'Abetone è in programma una riunione dell'Anci Toscana per celebrare ...

