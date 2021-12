Omicidio del professore universitario a Tarquinia, il sospettato confessa: 'Sono stato io' (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha confessato Claudio Cesaris, il 68enne accusato dell'Omicidio Dario Angeletti. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l'uomo, fermato mercoledì 9 dicembre dai carabinieri di Viterbo, ha ... Leggi su globalist (Di sabato 11 dicembre 2021) Hato Claudio Cesaris, il 68enne accusato dell'Dario Angeletti. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l'uomo, fermato mercoledì 9 dicembre dai carabinieri di Viterbo, ha ...

