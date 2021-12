Olindo Romano e Rosa Bazzi | gli autori della strage di Erba oggi

Advertising

mariobianchi18 : L'#11dicembre 2006 c'è la strage di #Erba: uccise a coltellate e martellate 3 donne e un bimbo di 2 anni, a quanto… - redazioneiene : Si parte con alcuni audio inediti di Rosa Bazzi e Olindo Romano contro una grande tesi accusatoria. È in linea da o… - devilacm7 : Klopp ti auguro Rosa Bazzi e Olindo Romano come vicini di casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Olindo Romano

... in cui persero la vita quattro persone e per la quale sono stati condannati all'ergastoloe Rosa Bazzi. Nella prima puntata - prodotta da Algama e online da oggi - vengono fatti ...Ecco che cosa succedeva quel giorno e quali sono gli ultimi svilupp i di questa dolorosa vicenda, per la quale sono stati condannati i coniugi Rosa e. Strage di Erba: la scoperta dei ...Sono passati 15 anni dalla violenta strage di Erba: dove si trovano, oggi, i due coniugi condannati per il delitto, Rosa e Olindo.Quindici anni esatti dopo la strage di Erba (Como), i giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli, autori nel febbraio 2008 del libro-controinchiesta 'Il grande abbaglio' pubblicano una serie podcast ...