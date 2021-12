Napoli, presenta documenti falsi alle Poste per il Reddito di Cittadinanza: nei guai 34enne (Di sabato 11 dicembre 2021) Napoli. Si presenta all’ufficio postale per richiedere il Reddito di Cittadinanza, ma esibisce documenti falsi. E’ stata bloccata e denunciata una 34enne dello Sri Lanka dai poliziotti per tentata truffa aggravata. I fatti ieri pomeriggio, 10 dicembre. Dopo aver ricevuto una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 11 dicembre 2021). Siall’ufficio postale per richiedere ildi, ma esibisce. E’ stata bloccata e denunciata unadello Sri Lanka dai poliziotti per tentata truffa aggravata. I fatti ieri pomeriggio, 10 dicembre. Dopo aver ricevuto una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

