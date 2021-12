Monica Bellucci ospite della semifinale di Ballando con le stelle 2021, stasera su Rai1 (Di sabato 11 dicembre 2021) stasera su Rai1 dalle 20:35 torna Ballando con le stelle 2021 con la nona puntata, la semifinale dell'edizione: Monica Bellucci sarà l'ospite d'onore. Ballando con le stelle 2021 è giunto alla sua semifinale, che andrà in onda stasera su Rai1 a partire dalle 20:35, e che vedrà Monica Bellucci scendere in pista come ospite d'onore. Protagonista dello spazio dedicato al "Ballerino per una notte", l'icona del fascino italiano ammalierà il pubblico di Rai 1 con un tango sensuale insieme al maestro di ballo Simone Di Pasquale. La celebre ospite dovrà imparare la coreografia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021)sudalle 20:35 tornacon lecon la nona puntata, ladell'edizione:sarà l'd'onore.con leè giunto alla sua, che andrà in ondasua partire dalle 20:35, e che vedràscendere in pista comed'onore. Protagonista dello spazio dedicato al "Ballerino per una notte", l'icona del fascino italiano ammalierà il pubblico di Rai 1 con un tango sensuale insieme al maestro di ballo Simone Di Pasquale. La celebredovrà imparare la coreografia ...

Advertising

SkyTG24 : La Befana Vien di Notte 2, il trailer del film con Monica Bellucci - udine20 : La Befana vien di notte 2 - Le origini (2021): Trailer del Film con Monica Bellucci - HD - - Tony969696 : RT @domenicoditell1: #BallandoConLeStelle stasera Monica Bellucci ballerina per una notte. Da non perdere - domenicoditell1 : #BallandoConLeStelle stasera Monica Bellucci ballerina per una notte. Da non perdere - bariscanerdal94 : RT @Jopolkadot: Monica Bellucci Photography © Francesco Carrozzini 2017 -