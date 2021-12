Migranti, bimba di 10 anni annega nel fiume in piena: strappata dalle mani della mamma (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha cercato di stringerle la mano per impedire alla corrente di trascinarla via, ma la madre non aveva più forze in quelle acque gelide al confine fra la Croazia e la Slovenia. E nel buio della notte ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha cercato di stringerle la mano per impedire alla corrente di trascinarla via, ma la madre non aveva più forze in quelle acque gelide al confine fra la Croazia e la Slovenia. E nel buionotte ...

