LIVE Italia-Lettonia, Preolimpico curling in DIRETTA: le Azzurre vogliono riscattare la sconfitta contro il Giappone (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 Bentrovati amiche e amici di OA Sport! Tra 15 minuti tocca nuovamente all’Italia femminile contro la Lettonia nel Preolimpico di curling 2021 con l’obiettivo di qualificarsi per Pechino 2022. 16.37 Grazie per averci seguito ma non ci lasciate! Alle 18.45 torneremo con gli aggiornamenti sul match tra Italia e Lettonia valevole per la seconda sessione del Round Robin del torneo femminile. A più tardi! 16.36 Ancora in corso le sfide tra Olanda e Danimarca, sul 4-4 e al decimo end e tra Germania e Giappone ancora al nono end con i nipponici avanti 5-3. 16.34 L’Italia CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA NEL PERCORSO VERSO LE OLIMPIADI DI PECHINO 2022! Non si disputa ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.44 Bentrovati amiche e amici di OA Sport! Tra 15 minuti tocca nuovamente all’femminilelaneldi2021 con l’obiettivo di qualificarsi per Pechino 2022. 16.37 Grazie per averci seguito ma non ci lasciate! Alle 18.45 torneremo con gli aggiornamenti sul match travalevole per la seconda sessione del Round Robin del torneo femminile. A più tardi! 16.36 Ancora in corso le sfide tra Olanda e Danimarca, sul 4-4 e al decimo end e tra Germania eancora al nono end con i nipponici avanti 5-3. 16.34 L’CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA NEL PERCORSO VERSO LE OLIMPIADI DI PECHINO 2022! Non si disputa ...

