Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2021: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per il Gran Premio di domani. La lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen entra nel vivo: i due atleti sono appaiati in classifica generale e si stanno contendendo il titolo iridato. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2021, risultati e classifiche delle qualifiche dell’ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. La gara è in programma domenica 12 dicembre (ore ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate ledel GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita ladiper il Gran Premio di domani. La lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen entra nel vivo: i due atleti sono appaiati ingenerale e si stanno contendendo il titolo iridato. Di seguito ladidel GP di Abue classifiche delledell’ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. La gara è in programma domenica 12 dicembre (ore ...

Advertising

VRRidersAcademy : Griglia, prove di partenza, inno, 3 2 1 SI PARTE ?? #100kmDeiCampioni 2021 - mvb66 : Sto Guardando GP Abu Dhabi in onda su TV8 - Tutte le auto in pista per conquistare la migliore posizione in grig… - Mat14_05 : RT @MarcoCiarmatori: @Mat14_05 E domani partenza a griglia invertita?? - MarcoCiarmatori : @Mat14_05 E domani partenza a griglia invertita?? - infoitsport : LIVE F1, GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: risultati qualifiche e griglia di partenza in tempo reale -