Crolla in ponte sulla statale. Il pilone collassa a causa del maltempo: le immagini (Di sabato 11 dicembre 2021) Trapani, tragedia sfiorata in seguito al crollo del ponte. Un allarme lanciato dal primo cittadino che ha invitato la comunità intera alla massima cautela. Crolla a causa del maltempo il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 "Castellammare del Golfo", nella provincia trapanese, in un contesto meteorologico che sta provocando ingenti danni su tutto il territorio nazionale. "Ho informato la Prefettura e attivato il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni di protezione civile poiché ci ritroviamo in piena e grave emergenza. Il maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti e allagamenti. Stanotte è Crollato, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san ...

