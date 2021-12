Caterpillar | Conte | ' governo intervenga | tutelare lavoratori contro far west' ****

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Sono vicino ai 270della Caterpillar di Jesi che da un giorno all'altro apprendono della chiusura del loro stabilimento, senza che ci fosse alcuna crisi in atto. limmediatamente. Da parte nostra alzeremo il livello della voce e dell'azione politica: acceleriamo ora, non domani, l'iter delle misure chiamate ada un fardi delocalizzazioni, licenziamenti e precariato. noi tutto questo non sta bene e diciamo basta". Così il leader M5S, Giuseppe, su twitter.