Catania-Palermo, dal gol di Santana al -5 dal Bari: la ring composition di Filippi (Di sabato 11 dicembre 2021) L'esordio di Filippi sulla panchina rosanero, l'eurogol di Santana a sancire la maestria dello stesso fuoriclasse argentino, il derby vinto in dieci uomini: cerchi che si chiudono, porte che si spalancano. Manca sempre meno a Catania-Palermo Leggi su mediagol (Di sabato 11 dicembre 2021) L'esordio disulla panchina rosanero, l'eurogol dia sancire la maestria dello stesso fuoriclasse argentino, il derby vinto in dieci uomini: cerchi che si chiudono, porte che si spalancano. Manca sempre meno a

Advertising

repubblica : Catania, ragazza di 27 anni uccisa a colpi di pistola in strada; era appena uscita dal panificio dove lavorava - repubblica : Catania, c'e' una testimone oculare nel delitto di Misterbianco: il killer a volto coperto ha sparato piu' colpi al… - repubblica : Catania, delitto di Misterbianco: irreperibile l'ex compagno della donna uccisa per strada da un killer mascherato - TSTARANTO : VIDEO Palermo, Filippi: 'A Catania per dare un segnale al campionato' - Kualy2014 : RT @repubblica: Catania, delitto di Misterbianco: irreperibile l'ex compagno della donna uccisa per strada da un killer mascherato https://… -