Capodanno, a Roma concerto con Coez e Tommaso Paradiso (ma dipenderà dai contagi) (Di sabato 11 dicembre 2021) L'idea del Campidoglio è ambiziosa: il ritorno del concertone di a , nell'area del Circo Massimo . Ci sarebbero già indiscrezioni su alcuni dei protagonisti e l'intenzione è quella di permettere l'... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) L'idea del Campidoglio è ambiziosa: il ritorno delne di a , nell'area del Circo Massimo . Ci sarebbero già indiscrezioni su alcuni dei protagonisti e l'intenzione è quella di permettere l'...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Capodanno a Roma: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso al Circo Massimo. Covid permettendo - romatoday : Capodanno a Roma: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso al Circo Massimo. Covid permettendo - Angelo10424676 : RT @Roma: ?? #Concerti, spettacoli, mostre, visite guidate e tre proposte per la notte di #Capodanno. Fino al 6/1 a #Roma c'è #Natale all'@A… - SHIBALOVERR : DOMANDA PER CHI È DI ROMA ristornti belli e non troppo cari a Roma dove poter fare il cenone di capodanno? - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Capodanno a Roma al Circo Massimo per 15.000 persone, Gualtieri: «Ma prima vediamo i contagi» -