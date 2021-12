Bollettino Covid Italia di oggi 11 dicembre | 21 042 casi picco dal 3 aprile e 96 morti Tasso di positività è al 3 | 7% Oltre 4 000 contagi in due regioni

Advertising

LaStampa : Covid, il bollettino dell’11 dicembre: 21.042 contagi, 96 morti, tasso di positività al 3,7% - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #11dicembre - Agenzia_Italia : Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% - infoitinterno : Bollettino Covid Italia di oggi 11 dicembre: 21.042 casi (picco dal 3 aprile) e 96 morti. Tasso di positività è al… - infoitinterno : Covid Lazio, il bollettino di oggi 10 dicembre: 1.871 nuovi casi (861 a Roma) e 13 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Ilregionale, anticipato stamani dal presidente Luca Zaia, segnala anche 8 vittime, per ... Lombardia Con 112.918 tamponi effettuati è di 4.024 il numero di nuovi casi diregistrati in ...La terza dose diventa sempre più necessaria. E' quanto emerge daldell'Istituto superiore di sanità che riporta i dati della sorveglianza integrata dei ...dose di vaccino contro il, l'...I dati sul coronavirus pubblicati dal ministero della Salute e da Regione .... In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+1, arrivando così a 140) e nei reparti (+8, arrivando così a 1.132. Sono 2 ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 565.077 tamponi e individuati 21.042 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi ...