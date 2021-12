Andreazzoli | «Di Lorenzo? Un nostro fiore all’occhiello Che emozione riabbracciarlo»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Interpellato dai giornalisti su Giovanni Di, cheha allenato all’Empoli, l’attuale tecnico dei toscani non ha lesinato elogi al terzino destro in forza al Napoli e alla Nazionale italiana. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa, riportate da Tuttomercatoweb. Cosa posso dire, è scarso (ride). Giovanni è un, ci ha reso felici da quando è andato via. In particolare quest’estate: vederlo alzare sul pullman la Coppa è stata un’. Come se fosse successo a mio figlio. Per la persona che è, una soddisfazione grandissima. L’ho visto a Coverciano con la Nazionale, è stata un’. L'articolo ilNapolista.

