Vogliono prorogare ancora lo stato di emergenza

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Zuppa di Porro 10 dicembre 2021. 00:00 Sigla! 00:15 Le bollette e le scommesse dell’Ue sui giovani: il titolo fake del Corriere. 01:40 Tutti concentrati sul nuovo inquilino del Quirinale. Letta disperato “apre” alla Meloni, pur di boicottare il Cav. 03:10 D’accordo con Cerasa sull’instabilità senza Draghi evocata dal Financial Times. 04:33 Amazon multata per pratiche commerciali scorrette. Ecco perché. 06:23 Attenzione: sullo sciopero generale si sveglia il Garante. A conferma che non viviamo un grande momento (sebbene non condivida lo sciopero) per le nostre libertà. 07:52 . 09:35 L’Ue ci entra in casa. Intanto sul bonus edilizio è l’ennesimo caos normativo. Sentite qua… 11:10 Napoli, la storia di Catello Maresca candidato del centrodestra che non eletto torna a fare il magistrato. 11:55 Unicredit, sale il titolo. L'articolo proviene da Nicola Porro.