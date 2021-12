Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 18:45 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO MENTRE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E FORMELLO DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN VIA NETTUNENSE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO MENTRE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E FORMELLO DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN VIA NETTUNENSE ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - Profilo3Marco : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - robertalerici : @ErMejoSindaco @nzingaretti @robertalombardi La discarica a Magliano Romano è un’idea assurda. Ci sono terreni agri… - comunediandria : Viabilità: chiusura al traffico veicolare su Corso Cavour e Viale Roma per le festività natalizie 2021 - muoversintoscan : RT @montevarchi: Natale a Montevarchi, cambia la viabilità su via Roma. Dal 13 dicembre al 9 gennaio sarà possibile transitare e sostare su… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Bagno a Ripoli: Presepe vivente, mercatini, musica e Babbi Natale La via Roma risuonerà di canti natalizi con gli allievi della scuola di musica di Greve in Chianti ... Viabilità alternativa: per coloro che transitano in via A. Grandi provenienti da via di Vittorio è ...

Nel Comune di San Giovanni Lupatoto via Roma resterà chiusa per due mesi ... dopo una videoispezione, hanno constatato l'ammaloramento della condotta fognaria in via Roma. ... 'Per la sicurezza degli abitanti la strada verrà chiusa subito e sarà modificata la viabilità, ma i ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews La viarisuonerà di canti natalizi con gli allievi della scuola di musica di Greve in Chianti ...alternativa: per coloro che transitano in via A. Grandi provenienti da via di Vittorio è ...... dopo una videoispezione, hanno constatato l'ammaloramento della condotta fognaria in via. ... 'Per la sicurezza degli abitanti la strada verrà chiusa subito e sarà modificata la, ma i ...